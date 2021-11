Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Raub mit Messer auf Netto Markt in Bottrop-Eigen

Recklinghausen (ots)

Am Montag, den 15. November 2021, betrat gegen 20:15 Uhr ein männlicher Einzeltäter den NETTO Markt in Bottrop-Eigen, Gladbecker Str. 158. Der Täter verweilte zunächst ca. 5 Minuten in den Geschäftsräumlichkeiten, bis kein weiterer Kunde sich im Bereich der Kasse befand. Unter dem Vorwand, einen Kauf tätigen zu wollen, zog der Einzeltäter ein Messer, als die Angestellte die Kasse zur Abwicklung des Bezahlvorgangs öffnete. Unter Vorhalt des Messers griff der Täter selbst in die Kasse und erbeute Scheingeld. Der Täter flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Hinweise auf weitere Fluchtmittel konnten nicht erlangt werden.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 17 bis 18 Jahre, ca. 170 bis 180 cm, komplett in schwarzer Bekleidung, trug vermutlich einen Kapuzenpulli.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell