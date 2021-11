Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

In der Nacht auf Samstag (nach Mitternacht) oder am Samstagmorgen haben unbekannte Täter mehrere Weihnachtsmarkt-Buden auf dem Ernst-Wilczok-Platz aufgebrochen. Gestohlen wurden unter anderem Kassen, Zapfanlagen, Kakaomaschinen und gestrickte Waren. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Gladbeck:

Auf der Allkampstraße wurde am Freitagnachmittag in eine Wohnung eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die unbekannten Täter möglicherweise mit einem "verlorenen" Schlüssel in die Erdgeschosswohnung gekommen und haben dann die Räume durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist unklar. Die Täter verschütteten außerdem Waschmittel in der Wohnung. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Auf der Hochstraße sind unbekannte Täter am Samstagabend in ein Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen. Die Täter hebelten die Wohnungstür im zweiten Obergeschoss auf und durchsuchten die Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Bargeld, Schmuck, Uhren, Sonnenbrillen und ein Schlüsselbund gestohlen.

Herten:

Auf der Elisabethstraße wurde zwischen Freitagabend und Sonntagmittag in ein Wohnhaus eingebrochen und die Wohnung im Obergeschoss durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Kleidungsstücke gestohlen.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Eichendorffstraße sind unbekannte Täter am Samstag - zwischen dem Vormittag und dem späten Nachmittag - in ein Wohnhaus eingebrochen, nachdem sie die Terrassentür aufgebrochen hatten. Die Täter durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut und verschwanden offensichtlich wieder durch die Terrassentür. Was die Einbrecher mitgenommen haben, ist noch unklar.

Recklinghausen:

Zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag wurde in das Vereinsheim eines Kleingartenvereins Auf der Jungfernheide eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten am und im Gebäude mehrere Türen auf, durchsuchten alles und nahmen einen Laptop sowie eine Geldkassette mit Bargeld mit.

Zwischen Freitagmittag und Freitagabend wurde auf der Westfalenstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten dann das Schlafzimmer. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter Bargeld und Schmuck erbeutet.

Am Freitagabend, gegen 20.45 Uhr, sind unbekannte Täter in die Gesamtschule auf dem Beisinger Weg eingebrochen. Als Polizei und Sicherheitsdienst erschienen, liefen die Täter weg. Eine sofort eingeleitete Fahnung verlief erfolglos. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen wurde in eine Schulungseinrichtung auf der Kölner Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zuerst ein Erdgeschossfenster auf, um ins Gebäude zu kommen. Dort wurden dann noch mehrere Türen und auch Tresore brachial aufgebrochen und durchsucht. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Waltrop:

Auf der Recklinghäuser Straße wurde am Samstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, in ein Einfamilenhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen. Eine Überwachungskamera hat zwei Tatverdächtige aufgezeichnet. Sie wurden wie folgt beschrieben: 1) bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze sowie Fellrand, Blue-Jeans, weiße Turnschuhe, Handschuhe, schwarzer Vollbart, schwarzes Haar und offensichtlich dunklerer Hautton 2) bekleidet mit einer schwarzen Hose sowie einer Kapuzenjacke und einer Mütze, außerdem trug er weiße Turnschuhe mit blauen Streifen/Strichen. Die Täter sollen in einem silbernen Kombi (A4) geflüchtet sein. Die Polizei sucht Zeugen, die (weitere) Hinweise geben können. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter Schmuck gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell