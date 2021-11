Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Auto touchieren sich - Dorstenerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 29-jährige Dorstenerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Borkener Straße in südliche Richtung. Neben ihr fuhr ein 78-jähriger Marler. Im Kurvenbereich touchierten sich beide Fahrzeuge. Hierbei wurde die 29-Jährige leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Der Unfall ereignete sich am Sonntag, gegen 19 Uhr. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 4.000 Euro.

