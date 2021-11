Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zusammenstoß mit Linienbus

Recklinghausen (ots)

An der Ecke Dortmunder Straße/Castroper Straße sind am frühen Montagnachmittag ein Autofahrer und ein Linienbus zusammengestoßen. Der 26-jährige Busfahrer aus Gelsenkirchen sowie vier Fahrgäste (5 Jahre, 10 Jahre, 51 Jahre, 73 Jahre) wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie alle kamen zur weiteren Untersuchung bzw. Behandlung in Krankenhäuser. Der 23-jährige Autofahrer aus Datteln wollte gegen 14.40 Uhr von einem Tankstellengelände auf die Straße fahren - dabei kam es dann zu dem Zusammenstoß mit dem Bus, der gerade auf die Dortmunder Straße abbiegen wollte, um weiter nach Oer-Erkenschwick zu fahren. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Unfallstelle musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 6.300 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell