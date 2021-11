Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Schüler an Ampel angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Gladbecker Straße/In der Miere ist am Montagmorgen ein 12-jähriger Junge angefahren und leicht verletzt worden. Der Junge ging gegen 7.15 Uhr mit seiner 13-jährigen Schwester über die Fußgängerampel. Ein 35-jähriger Autofahrer aus Dorsten wollte zeitgleich auf die Gladbecker Straße abbiegen - und übersah dabei offensichtlich die Kinder, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 12-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Im Nachgang meldete sich die Mutter bei der Polizei und gab an, dass auch ihre Tochter bei dem Unfall verletzt worden sei.

