Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Diebstahl von Blumenkübeln

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 20. April 2021, 21.30 Uhr, und Mittwoch, dem 21. April 2021, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Adolf-Kolping-Straße hinter dem Wohnhaus der 44-jährigen Geschädigten insgesamt drei braune Blumenkübel (Hochbeete). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Goldenstedt unter der Telefonnummer (0 44 44) 96 72 20 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Einkaufskorbes samt Geldbörse

Am Mittwoch, den 21. April 2021, kam es in der Zeit zwischen 10.00 und 11.00 Uhr im Falkenweg beim dortigen Verbrauchermarkt zum Diebstahl eines Einkaufskorbes samt Geldbörse einer 74-jährigen Frau aus Dinklage. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (0 44 42) 80 84 60 entgegen.

Damme - Brand eines PKW

Am Donnerstag, den 22. April 2021, kam es gegen 08.15 Uhr in der Straße Im Hofe zu einem Feuer. Ein dort abgestellter grauer Mercedes B-Klasse eines 74-jährigen Mannes aus Bramsche geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der PKW brannte vollständig aus. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden zwei weitere PKW, die in der Nähe des brandbetroffenen Wagens abgeparkt waren, beschädigt. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Damme gelöscht. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell