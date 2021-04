Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel OT Harkebrügge - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Donnerstag, 22. April 2021, um 08.35 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Barßel mit PKW und Anhänger die Müggenbergstraße aus Fahrtrichtung Kampe kommend in Fahrtrichtung Lohe. Vor ihm fuhr ein LKW, welchen er überholen wollte. Beim Einleiten des Überholvorganges setzte eine dem Barßeler nachfolgende 64-jährige PKW-Fahrerin aus Barßel ebenfalls zum Überholen an. Es kam zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Die Barßelerin kam mit ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der unfallbeteiligte PKW mit Anhänger kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Buchenhecke. Durch den Unfall wurde die PKW-Fahrerin schwer verletzt. Der Fahrzeugführer des PKW-Anhänger-Gespanns blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 12000 Euro.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, dem 15. April 2021, kam es in der Zeit zwischen 09.00 und 09.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten silbernen PKW VW Polo. Hierdurch entstand an der hinteren Stoßstange ein Schaden in Höhe von ca. 900 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (0 44 99) 92 22 00 entgegen.

