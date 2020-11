Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Zweiradfahrer bei Unfall schwer verletzt

WetterWetter (ots)

Am 17.11. gegen 11:15 Uhr beabsichtigte ein 82-jähriger Wetteraner, mit seinem Pkw aus der Stevelinger Straße nach links in die Vogelsanger Straße einzubiegen. Dabei übersah er einen von links auf der Vogelsanger Straße nahenden 17-jährigen Wetteraner auf seinem Kraftrad. Durch die Kollision im Einmündungsbereich stürzte der 17-Jährige auf die Fahrbahn. Er wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

