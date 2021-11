Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zusammenstoß mit Linienbus

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Willy-Brandt-Allee/Bergstraße sind heute Vormittag, gegen 9.50 Uhr, ein Linienbus und ein Kleintransporter zusammengestoßen. Ein 48-jähriger Mann aus Raesfeld fuhr mit seinem Kleintransporter auf der Willy-Brandt-Allee Richtung Brassert. Zur gleichen Zeit kam ein Linienbus aus der Bergstraße gefahren, um weiter nach links in die Willy-Brandt-Allee abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der 48-Jährige sowie zwei Fahrgäste im Linienbus, ein 48-jähriger Mann aus Recklinghausen und eine 63-jährige Frau aus Marl, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung/Untersuchung ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Der Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

