Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Jugendfeuerwehrtag beim Löschzug Kirchhundem

Kirchhundem (ots)

Am Samstag den 11.9.2021, kehrt nach langer Zeit der Entbehrung durch die Pandemie wieder ein wenig Normalität in den Jugendfeuerwehr Alltag.

So wurde ein Jugendfeuerwehrtag unter der Leitung von Jugendwart D. Hagen für die Jugendlichen organisiert.

Die Jungs und Mädchen trafen sich um 10:45 am Gerätehaus in Kirchhundem.

Nach dem Anlegen der Einsatzkleidung und Einteilung in Gruppen stand die Unterweisung in die Unfallverhütungsvorschriften auf dem Plan, bevor es dann mit den praktischen Übungen weiterging. So wurde den Jungen Kamerad: innen die Technische Hilfe bei einem verunfalltem PKW, das Beseitigen von Öl auf fließendem Gewässer und natürlich das Vorgehen zur Brandbekämpfung in spannenden Übungen nah gebracht.

Am frühen Nachmittag hatten dann auch der letzte der Teilnehmer: innen ein breites Grinsen im Gesicht als es mit Martinshorn und Blaulicht zur Alarmübung an die heimische Schützenhalle ging. Hier brannte es in einem Keller in dem noch zwei Personen vermisst wahren. Die am Vormittag erlangten Fertigkeiten führten bei dieser Übung zu schnellem Erfolg so dass die Vermissten schon nach kurzer Zeit gerettet und der Brand schnell bekämpft werden konnte. Der Tagesabschluss fand dann bei heißer Wurst und kaltem Softgetränk am Gerätehaus statt.

Ein herzlicher Dank geht an den Schützenverein Kirchhundem zur Verfügungsstellung der Schützenhalle als Übungsobjekt.

