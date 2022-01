Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach, Lkrs RW) Autofahrer rammt bei Schneeglätte mehrere geparkte Autos

Lauterbach (ots)

Ein 67-jähriger Fahrer eines Suzuki-Kleinwagens hat am Sonntagabend mehrere parkende Autos beschädigt und ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro verursacht. Kurz nach 20 Uhr teilte der Mann der Polizei den Unfall in der Albert-Gold-Straße mit. Offenbar war er talwärts gefahren und wegen Schneeglätte mit seinem Auto ins Rutschen geraten. Trotz Gegenlenken streifte er die drei am Straßenrand geparkten Autos. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten allerdings auch Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Sie veranlassten nach einem Atemalkoholtest auch eine Blutprobe. Den Führerschein des Fahrers behielten die Beamten ein. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

