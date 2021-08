Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle in Hamm

Hamm (ots)

Gleich drei Haftbefehle vollstreckten Einsatzkräfte der Bundespolizei in Hamm am vergangenen Wochenende.

Am Samstagvormittag (31. Juli) kontrollierten sie einen 49-jährigen Deutschen in einem Zug von Gütersloh nach Hamm. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Bielefeld. Er war zweimal unentschuldigt der Hauptverhandlung wegen Betruges ferngeblieben und untergetaucht. In dem zweiten Haftbefehl wurde die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten angeordnet. Er war wegen mehrfachen Betruges, Unterschlagung und Diebstahls verurteilt worden.

Am Samstagnachmittag verhafteten Bundespolizisten einen 50-jährigen Marokkaner im Hauptbahnhof Hamm. Gegen ihn wurde durch das Amtsgericht Gronau die Ungehorsamkeitshaft angeordnet. Er war nicht zur seiner Hauptverhandlung wegen verschiedener Fahrgeld- und Diebstahlsdelikte erschienen.

Beide Verhafteten wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell