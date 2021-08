Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrrad von Zug überfahren Bundespolizei sucht Zeugen

Ochtrup (ots)

Am Sonntagabend (01. August) hat ein Zug von Gronau nach Münster ein auf das Gleis gelegtes Fahrrad überfahren. Nachdem klar war, dass niemand mehr auf dem Fahrrad gesessen hatte, setzte der Zug leicht beschädigt seinen Weg nach Münster fort. Zwischen den Bahnübergängen Weiner und Witthagen im Bereich des Kreuzweges wurde das schwarze Fahrrad der Marke Raleigh in das Gleis gelegt. Die Bundespolizei fragt: Wer hat am Sonntagabend (01. August) zwischen zehn und elf Uhr abends im Bereich des Kreuzweges Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Rufnummer 0251 / 974370 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

