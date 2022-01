Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl aus Pkw

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Unbekannte Täter schlugen am gestrigen Tag zwischen 08:25 Uhr und 12:50 Uhr die Seitenscheibe eines auf der Straße "Rumbecker Holz" vor dem Seniorenheim Haus Klostereichen geparkten Pkw ein. Sie entwendeten eine hinter dem Fahrersitz abgelegte Handtasche. Die leere Handtasche wurde kurze Zeit später in Tatortnähe aufgefunden. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände in geparkten Fahrzeugen zu lassen. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell