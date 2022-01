Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Baucontainer

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg

Unbekannte Täter knackten in der letzten Nacht das Vorhängeschloss eines Baucontainers in der Straße "Stolte Ley". Die Täter entwendeten Baumaterial und entkamen unerkannt vom Tatort. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

