Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen-Anselfingen, Lkrs. KN)Unfallstelle gesucht (17.12.2021)

Engen-Anselfingen (ots)

Am Freitagabend (17.12.2021), gegen 19:35 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein verunfalltes Fahrzeug mit der 91-jährigen Fahrerin, in Engen-Anselfingen, "Am Zielhag" Einmündung Sportplatzstraße, aufgefunden wurde. Die Dame war leicht unterkühlt und saß offensichtlich schon längere Zeit in ihrem verunfallten Pkw. Die aufnehmenden Polizeibeamten vor Ort stellten fest, dass es sich bei dem Feststellungsort nicht um die Unfallörtlichkeit handelte. Die betagte Dame konnte sich aber an keinen Unfall erinnern. Ihre letzte Erinnerung war ein Einkauf am späten Nachmittag bei einem großen Lebensmittelladen in Engen in der Hegaustraße. Ihr Pkw VW Bora wies an der Frontschürze Unfallschäden auf. Außerdem fehlte das vordere Kennzeichen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und Unfallort machen können. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung konnte außer dem Gedächtnisverlust keine weiteren Verletzungen feststellen. Zeugen mögen sich beim Polizeirevier Singen, unter der Telefonnummer 07731 888-0, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell