Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen-Hintschingen

Kreis Tuttlingen) Auffahrunfall verursacht Blechschaden (17.12.2021)

Geisingen (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro hat ein Autofahrer am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 5922 verursacht. Ein 55-Jähriger fuhr mit einem Laster hinter einer 38-jährigen Seat Leon Fahrerin in Richtung Bundesstraße 311. Auf einer Brücke bremste die Fahrerin wegen eines Fußgängers ab. Der Lastwagenfahrer reagierte zu spät, fuhr auf den Seat auf und schob ihn noch gegen eine Leitplanke. Verletzte gab es beim Zusammenstoß nicht.

