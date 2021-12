Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Drei Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße (17.12.2021)

Blumberg (ots)

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, den ein Autofahrer am Freitag gegen 13.30 Uhr auf der Einmündung der Landesstraße 185 zur Bundesstraße 27 verursacht hat. Ein 40-jähriger Mercedes Vito Fahrer bog von der L 185 nach links auf die B 27 und missachtete die Vorfahrt einer 36-Jährigen, die mit einem Audi A1 Sportback in Richtung Donaueschingen fuhr. Beim Zusammenstoß erlitten die Fahrerin des Audi, ein 14-jähriger Mitfahrer sowie der Unfallverursacher Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Krankenwagen brachten alle drei in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei konnte den Verkehr einspurig an der Unfallaufstelle vorbeiführen, zu größeren Behinderungen kam es nicht.

