Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen /Lkr. TUT) - Verkehrsunfallflucht, Sachschaden ca. 3.000,00 EUR - Polizei sucht Zeugen

Emmingen-Liptingen /Lkr. TUT (ots)

Am Donnerstagnachmittag, zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr, beschädigt ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen stehenden Audi A3 in der Neuhauser Straße in Emmingen-Liptingen.

Die Polizei geht davon aus, dass der unbekannte Autofahrer aus einer gegenüberliegenden Grundstückseinfahrt ausparkte und gegen den Audi fuhr. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.000,00 EUR geschätzt.

Sollten Sie Hinweise zur Tat oder dem Verursacher geben können, dann wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Tuttlingen, Tel.: 07461 9410.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell