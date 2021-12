Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Dreiste Dieseldiebe auf Autobahnparkplatz (17.12.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Dreiste Diebe haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an einem Laster auf dem Parkplatz "Räthisgraben" einen Diebstahl begangen. Die Täter brachen das Tankschloss am Laster eines 55-jährigen auf, während dieser im Führerhaus schlief. Dann saugten sie rund 350 Liter Diesel im Wert von über 500 Euro ab, ohne dass der Fahrer etwas mitbekam. Hinwiese auf diese dreisten Diebe werden an die Autobahn-Polizei in Zimmern ob Rottweil, Telefon 0741 34879-0, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell