Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Unfall mit Lastwagen schwer verletzt (17.12.2021)

Mönchweiler (ots)

Einen Unfall mit einem verletzten Radfahrer verursacht hat ein Lastwagenfahrer am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Waldstraße. Ein 38-jähriger MAN Fahrer fuhr auf das Hofgelände eines Betriebes und übersah dabei einen Radfahrer, der, dunkel gekleidet und ohne Licht am Rad, rechts an ihm vorbeifuhr. Der Lastwagen erfasste den Mann, der sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

