Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen, Lkr. Rottweil) Wasserdampf einer Dusche löst Brandmelder in einem Alten- und Pflegeheim aus (17.12.2021)

Wellendingen, Lkr. Rottweil (ots)

Aufsteigender Wasserdampf einer Dusche hat am Freitagmorgen in einem Alten- und Pflegeheim am Schloßplatz einen Brandmelder ausgelöst und so kurz vor 08 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Schnell stellte die mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften zu dem vermeintlichen Brand anrückende Feuerwehr fest, dass kein Ernstfall vorlag.

