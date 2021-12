Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz) Entgegenkommendes Auto übersehen (16.12.2021)

Radolfzell (ots)

Zwei Fahrzeuge mit wirtschaftlichen Totalschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr auf der B 34. Ein aus Richtung Güttingen kommender 25-jähriger VW-Fahrer wollte nach links auf die B 33 auffahren und übersah hierbei einen entgegenkommenden Dacia eines 42-jährigen Mannes. Bei dem Zusammenprall wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. An den beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 60.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und das Aufladen der Fahrzeuge musste die B 34 für rund eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

