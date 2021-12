Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrüche in Keller von Mehrfamilienhäusern

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag brachen Unbekannte mindestens elf Kellerräume von Mehrfamilienhäusern auf.

An der Köppeltorstraße waren mindestens fünf Geschädigte Opfer der Aufbrüche. Darüber hinaus zählte die Polizei Einbrüche an der Poppelbaumstraße, der Niederstraße sowie an der Lomberstraße.

Was die Täter erbeuteten, steht zurzeit nicht fest.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und weitere mögliche Geschädigt, sich bei der Polizei in Wesel, Telefon 0281-107-0, zu melden.

