Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallfahrer nach schwerem Verkehrsunfall ermittelt

WuppertalWuppertal (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Samoastraße in Wuppertal am 22.12.2020, bei dem eine 78-jährige Frau schwere Verletzungen erlitt (siehe Pressemeldung vom 23.12.2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/4798377), ist es nun gelungen, sowohl den mutmaßlichen Unfallfahrer sowie sein Fahrzeug zu ermitteln.

Bereits am 28.12.2020 stellten Beamte der Polizeiwache Barmen im Rahmen der Ermittlungen ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich Köttershöhe fest, auf das die Beschreibung des flüchtigen Fahrzeuges zutraf. Neben Beschädigungen im Frontbereich sprach auch der Abstellort in räumlicher Nähe zur Unfallstelle für die Beteiligung am Unfallgeschehen.

Die Polizisten ließen den weißen Fiat Kastenwagen zur Spurensicherung abschleppen.

Am 29.12.2020 erschien ein 49-jähriger Mann auf der Wache Barmen und erkundigte sich nach dem Verbleib seines Transporters. Ob es sich bei dem 49-Jährigen um den Unfallfahrer handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats.

Die Ermittlungen und Vernehmungen dauern an.

Die bei dem Unfall verletzte Frau befindet sich weiter in stationärer ärztlicher Behandlung. (weit)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell