Polizei Wuppertal

POL-W: W Junge Frau in Solingen beraubt

WuppertalWuppertal (ots)

Gestern (27.12.2020), gegen 17:40 Uhr, beraubten zwei Jugendliche eine junge Frau in Solingen. Die 22-Jährige war auf der Cronenberger Straße unweit der Straße Unter St. Clemens unterwegs. Dabei schob sie einen Kinderwagen vor sich her. Unvermittelt schubste sie einer der Täter und entnahm ihr das Mobiltelefon aus der Tasche. In der Folge trennten sich die Jugendlichen. Einer lief in Richtung Rathaus, der Zweite floh in Richtung Kasinostraße. Beide sind circa 12 - 14 Jahre alt, haben eine schmale Figur und 175 cm groß. Einer trug eine rote, der andere eine gelbe Jacke. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell