Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Technischer Defekt offenbart Trunkenheitsfahrt (17.12.2021)

Konstanz (ots)

Wegen Trunkenheitsfahrt ermittelt die Polizei gegen einen 27-jährigen Autofahrer, dessen Auto mitten auf der Straße liegenblieb und die Polizei auf den Plan rief. In der Nacht zum Freitag wurde gegen 00.30 Uhr der Polizei ein Unfall in der Oberlohnstraße, kurz nach dem Kreisverkehr an der B 33, gemeldet. Als die Polizei vor Ort eintraf, kam der 27-Jährige auf die Beamten zu und gab sich als Fahrer des liegengebliebenen Autos zu erkennen. Da die Beamten aufgrund seines torkelnden Gangs und der lallenden Aussprache den Verdacht einer Alkoholisierung bei dem jungen Mann hatten, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Ein angezeigter Wert von über zwei Promille bestätigte den Verdacht. Im Anschluss veranlassten die Polizisten eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus bei dem 27-Jährigen und ließen den liegengebliebenen Mercedes abschleppen.

