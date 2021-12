Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Königsbau) Linienbus an einer Bushaltestelle beschädigt - Zeugenaufruf (16.12.2021)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag gegen 17.00 Uhr vermutlich mit einem Steinwurf einen Linienbus der Stadtwerke Konstanz an d er Bushaltestelle "Sonnenbühlstraße / Raugasse" beschädigt. Hierdurch entstand an der Seitentür ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Telefon 07531 995-0, entgegen.

