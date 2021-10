POL-PDWIL: Unfallflucht am Schlossplatz in Wittlich

Polizeidirektion Wittlich

Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz Schlossplatz in Wittlich

Am Samstag, 23. Oktober 2021, ereignete sich in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz am Schlossplatz, gegenüber der Schlossgalerie in Wittlich ein Verkehrsunfall.

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich beim ein-/ oder ausparken, einen dort geparkten weißen Hyundai Elantra mit COC-Kennzeichen.

Der Hyundai wurde dadurch im Bereich der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Sollte es Zeugen geben, die den Unfall beobachtet haben, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich unter der 06571/926-0 in Verbindung zu setzen

