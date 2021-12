Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Zusammenstoß von zwei Radfahrern (16.12.2021)

Konstanz-Petershausen (ots)

Ein Verkehrsunfall von zwei Radfahrern ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 09.45 Uhr in der Markgrafenstraße. Ein 61-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad in Richtung Max-Stromeyer-Straße unterwegs und wechselte auf Höhe Hausnummer 69 die Fahrbahnseite, um auf den linken Gehweg aufzufahren. Eine 20-jährige Radlerin fuhr den Gehweg der Hindenburgstraße entlang und bog rechts in die Markgrafenstraße ab. Durch die Häuserreihe hatte sie keinerlei Sicht nach rechts und stieß mit dem 61-jährigen Mann zusammen, als sie vom Gehweg auf die Fahrbahn fuhr. Bei dem anschließenden Sturz zog sich die junge Frau eine leichte Verletzung zu, vom Rettungsdienst wurde sie zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus gebracht.

