Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Haftbefehl: Mutter bewahrt Tochter vor einer Freiheitsstrafe

Hamburg (ots)

Am 04.08.2021 gegen 16.25 Uhr nahmen Bundespolizisten eine per Haftbefehl gesuchte Frau am S-Bahnsteig im Hauptbahnhof vorläufig fest. Zuvor stellten DB-Kontrolleure die 30-Jährige ohne erforderliche Bahnsteigkarte am S-Bahnsteig fest. Zur Feststellung der Personalien wurde eine Streife der Bundespolizei angefordert. Die Überprüfung der Personaldaten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Seit Ende Juli wurde die Verurteilte mit einem Haftbefehl wegen Diebstahlsdelikten gesucht. Die Frau hatte eine geforderte Geldstrafe nicht gezahlt und sich auch einer Ladung zum Strafantritt nicht gestellt.

Die polnische Staatsangehörige mit festem Wohnsitz in Hamburg wurde zum Bundespolizeirevier verbracht. Da die Frau auch jetzt nicht in der Lage war die geforderte Geldstrafe in der Höhe von 478 Euro zu zahlen, wurde ihre Mutter telefonisch kontaktiert.

Diese erschien umgehend in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof und zahlte die geforderte Geldstrafe ein. Somit bewahrte sie ihre Tochter vor einem Aufenthalt von 40 Tagen in einer Haftanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell