Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hauptbahnhof: Nach lautstarken Beziehungsstreitigkeiten in die Haftanstalt

Hamburg (ots)

Am 04.08.2021 gegen 00.20 Uhr nahmen Bundespolizisten eine per Haftbefehl gesuchte Frau (w.36) am Hamburger Hauptbahnhof fest. Die stark alkoholisierte Frau hatte am Eingangsbereich eine lautstarke verbale Auseinandersetzung mit ihrem Freund und geriet durch ihr Verhalten in das Visier einer Präsenzstreife der Bundespolizei. Auf Ansprache der Polizisten reagierte die deutsche Staatsangehörige umgehend aggressiv und unkooperativ.

Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Ein im Bundespolizeirevier durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit der Gesuchten fest.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde die Gesuchte einer Haftanstalt zugeführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell