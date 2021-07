Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Über zwei Promille: Nach Diebstahl in die Haftanstalt-

Hamburg (ots)

Am 25.07.2021 gegen 18.00 Uhr nahmen Bundespolizisten einen alkoholisierten Mann (2,04 Promille) nach einem Ladendiebstahl im Bahnhof Altona vorläufig fest. Der 64-Jährige steckte sich in einem Einkaufsmarkt zwei Dosen Whisky-Mischgetränke in seine Jackentasche und wollte das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen verlassen. Ein Mitarbeiter hielt den Beschuldigten bis zum Eintreffen alarmierter Bundespolizisten vor Ort fest. Der Mann wurde zur Überprüfung der Personalien zum Bundespolizeirevier verbracht. Der polizeilich bekannte Mann wurde erst Ende Mai nach einer zweijährigen Freiheitsstrafe aus einer Haftanstalt entlassen. Nach der Entlassung ist der Beschuldigte schnell wieder straffällig geworden; insgesamt ist der Mann verdächtig, zehn Straftaten (vorwiegend Eigentumsdelikte) in den letzten zwei Monaten begangen zu haben.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen der U-Haftanstalt (Vorführung Haftrichter) zugeführt.

RC

