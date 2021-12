Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg - Hardt, Tischneck, Lkr. Rottweil) Defekt an einem Pelletofen führt zu Feuerwehreinsatz (17.12.2021)

Schramberg - Hardt, Tischneck, Lkr. Rottweil (ots)

Ein Defekt an einem Pelletofen hat am Freitag, kurz nach 11 Uhr, zu einem verrauchten Heizraum an einem Wohngebäude im Bereich Tischneck und zu einem folgenden Feuerwehreinsatz geführt. Nach Meldungseingang rückte die Feuerwehr der Abteilungen Schramberg und Hardt unter der Leitung von Stadtbrandmeister Werner Storz mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften zu dem Wohngebäude im Bereich Tischneck aus. Vorsorglich fuhr auch eine Rettungswagenbesatzung zu dem gemeldeten Einsatz. Nachdem der verrauchte Heizraum gelüftet war, kümmerte sich ein hinzugezogener Schornsteinfeger um die derzeit noch unbekannte Ursache des Defektes an dem Ofen. Neben den Einsatzkräften war auch der Bürgermeister der Gemeinde Hardt, Herr Michael Moosmann, an dem Wohngebäude eingetroffen. Personen kamen nicht zu Schaden. Ob durch den Defekt am Pelletofen ein Sachschaden entstanden ist, steht noch nicht fest.

