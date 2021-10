Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Gegenverkehr übersehen

Beim Abbiegen passte eine 19-Jährige am Sonntag auf der B492 nicht auf.

Ulm (ots)

Gegen 17.30 Uhr fuhr die 19-Jährige auf der B492 in Richtung Hermaringen. An der Abzweigung nach Giengen bog die Fahrerin der VW nach links ab. Ein 84-Jähriger kam mit seinem Opel entgegen und hatte Vorrang. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Bei dem Unfall erlitten die beiden Autofahrer, sowie drei Mitfahrer in den Autos leichte Verletzungen. Darüberhinaus wurde die 83-jährige Beifahrerin im Opel schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Den Schaden an den total beschädigten Autos schätzt die Polizei auf etwa 23.000 Euro.

