Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Offenbach / Queich (ots)

Zu einem Schaden von etwa 500 Euro kam es am Samstagnachmittag zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Ottersheimer Straße in Offenbach. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte nach ersten Ermittlungen das in Höhe der Hausnummer 16 geparkte Fahrzeug und beschädigte dieses dabei. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei aus Landau unter der Telefonnummer: 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de, entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell