Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verdacht des Diebstahls eines Kinderfahrrads

Landau (ots)

Aufmerksamen Passanten fiel am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr ein am Eingang zum Goethepark abgestelltes Kinderfahrrad auf. Dieses war nicht abgeschlossen und soll laut Zeugen dort schon mehrere Stunden gestanden haben. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Eigentümer vor, weswegen das Fahrrad sichergestellt wurde. Hinweise nimmt die Polizei aus Landau unter der Telefonnummer: 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de, entgegen.

