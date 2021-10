Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Fliegerbombe bei Bauarbeiten gefunden, Fundort abgesperrt, Kampfmittelräumdienst vor Ort

Korbach (ots)

Heute gegen 15.30 Uhr wurde bei Bauarbeiten im Bereich der K 117 am Stadtrand von Frankenberg in Richtung Burgwald eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Der Fundort befindet sich in der Nähe eines Neubaugebietes. Aktuell ist der Nahbereich durch die Polizei abgesperrt.

Der Kampfmittelräumdienst ist bereits vor Ort und bereitet eine Entschärfung der Bombe vor.

Mit Unterstützung der Feuerwehr wird in einem Radius von 300 Metern um den Fundort eine Evakuierung vorbereitet. In einem weiteren Umkreis werden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Sobald die Anwohner von diesen Maßnahmen betroffen sind, werden sie entsprechend informiert.

Ein Pressesprecher der Polizei wird in Kürze am Einsatzort erreichbar sein (05631/971-161 über Rufumleitung).

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell