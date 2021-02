Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Berauscht beim Einkaufen

Den Führerschein büßte am Donnerstag in Bad Schussenried eine Autofahrerin ein.

Ulm (ots)

Die Frau war gegen 12.30 Uhr bei einem Discounter beim Einkaufen. Dort fiel einem Zeugen auf, dass sie offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stand. Die Polizei traf die Verdächtige an ihrer Wohnanschrift an. Sie stand deutlich unter Alkoholeinwirkung, was auch ein Test bestätigte. Weil sie Nachtrunk geltend machte, musste die Frau zwei Blutproben abgeben. Ihren Führerschein behielt die Polizei gleich ein.

Mutmaßlich unter Drogen stand gegen 23 Uhr ein Autofahrer, den eine Polizeistreife in der Buchauer Straße kontrollierte. Der 35-Jährige soll den Konsum von Marihuana eingeräumt haben. Er musste eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein hat der Mann auch nicht. Den musste er bereits wegen eines anderen Verkehrsdelikts abgeben.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr werden berauschte Fahrer zur Gefahr. Das fahrerische Können wird durch Alkohol und Drogen leichtfertig überschätzt. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Kontrolle sowie körperliche und geistige Fitness!

