Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Pkw in Brand geraten

Am Donnerstag, 12. März 2020, geriet gegen 10.45 Uhr ein Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Großen Straße in Brand. Eine 89-jährige Pkw-Fahrerin aus Steinfeld wollte mit ihrem Pkw den Parkplatz in Richtung Große Straße verlassen, als im Motorraum aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausbrach. Die Feuerwehr Steinfeld konnte den Brand löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 11. März 2020, kam es zwischen 08.00 und 13.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Im Hofe zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte eine Mercedes A-Klasse, die dort abgestellt war. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 3500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 12. März 2020, kam es um 07.50 Uhr an der Kreuzung der Lindenstraße und Am Weinberg zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne wollte mit ihrem Pkw von der Straße Am Weinberg auf die Lindenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 16-jährigen Radfahrer aus Lohne, der den Radweg der Lindenstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 12. März 2020, kam es um 06.53 Uhr an der Kreuzung der Bergstruper Straße und der Straße Holzhausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer wollte die Bergstruper Straße von der Straße Holzhausen aus überqueren. Hierbei übersah er einen 30-jährigen Pkw-Fahrer aus Goldenstedt, der Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Goldenstedter leicht verletzt wurde. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

