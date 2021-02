Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zeugen gesucht

Vandalen waren die vergangenen Tag am Schloss Hellenstein zugange.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag und Mittwoch trieben die Unbekannten dort ihr Unwesen. Am Schloss Hellenstein war noch ein großer Weihnachtsstern an Drahtseilen aufgehängt. Die schnitten die Unbekannten durch, so dass der Stern den Hang hinunter flog. Weiterhin wurde am Kindlesbrunnen ein Teil des Geländers herausgebrochen. Zurück blieb ein Schaden von über 2.000 Euro. In der Nähe des Tatortes fanden sich mehrere leergetrunkene Vodkaflaschen. Die Polizei sicherte die Spuren. Der Polizeiposten Schnaitheim (Telefon 07321/63055) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise auf die Vandalen geben können.

