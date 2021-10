Polizei Korbach

POL-KB: Lichtenfels-Sachsenberg - Unbekannte beschädigen Volleyballanlage, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Mehrere hundert Euro Sachschaden richtete ein Unbekannter im Lichtenfelser Ortsteil Sachsenberg an.

In der Zeit von Samstagnachmittag (23. Oktober) bis Sonntagmittag (24. Oktober) durchtrennte er ein Volleyballnetz an mehreren Stellen und beschädigte außerdem die Umrandungslinien der Volleyballanlage in der Straße Neue Siedlung. Die Anlage war erst vor wenigen Wochen vom örtlichen Sportverein errichtet worden.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell