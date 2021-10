Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl-Dorfitter - 450 Liter Diesel aus Bagger abgezapft, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter insgesamt 450 Liter Diesel aus zwei Baggern auf einer Baustelle an der Ortsumgehung bei Vöhl-Dorfitter. Die Arbeitsmaschinen wurden am Freitagnachmittag auf der Baustelle abgestellt, am Montagmorgen mussten die Bauarbeiter feststellen, dass die Tanks leer waren.

Die Täter waren auf die Baustelle gelangt, öffneten dort die Tankdeckel der Bagger und zapften den Treibstoff im Wert von etwa 700 Euro ab.

Bereits an dem Wochenende 25. bis 27. September waren Unbekannte auf der Baustelle der Ortsumgehung und hatten 250 Liter Diesel aus einem Bagger gestohlen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0.

