POL-KB: Diemelsee-Adorf- Einbruch in Feldscheune, Aufsitzmäher und Stromaggregat gestohlen

Korbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in eine Feldscheune in der Feldgemarkung "Auf dem Heimberg" in Diemelsee-Adorf ein.

Sie verschafften sich über ein Tor gewaltsam Zugang zu der Scheune. Dort entwendeten sie einen Aufsitzmäher und ein Stromaggregat im Gesamtwert von etwa 650 Euro. Die Täter konnten mit der Beute unerkannt flüchten.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise, insbesondere auch zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatortbereich, bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

