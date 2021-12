Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Lkrs. RW)Kaminofen entzündet Deko-Holz (17.12.2021)

Vöhringen (ots)

Erschrocken stellten Hauseigentümer am Freitagabend (17.12.2021), als sie gegen 21:45 Uhr, in der Lohmerstraße in Vöhringen, Nachhause kamen, eine verrauchte Wohnung fest. Offensichtlich hatte sich trockenes Deko-Holz, neben dem Kaminofen, wegen der hohen Temperatur entzündet. Das Feuer konnte noch rechtzeitig gelöscht werden, so dass lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro, durch Rußantrag, entstand. Der Wohnungsinhaber, welcher das Feuer mittels einem Feuerlöscher ablöschte, wurde vorsorglich in ein Klinikum verbracht, da er Rauch eingeatmet hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell