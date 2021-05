POL-NMS: 210525-1-pdnms Versuchter Einbruch mit Folgen, Rade

Polizeidirektion Neumünster

Rade/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Bereits am Montag, den 10.05.21 kam es gegen 10.00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein EFH in Rade bei Rendsburg. Eine männliche Person machte sich an dem Fliegengitter eines Fensters des Hauses zu schaffen und wollte offensichtlich durch das Fenster in das Haus einsteigen. Dabei wurde der "Einbrecher" von Zeugen beobachtet und angesprochen. Er ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab und fuhr mit seinem Fahrrad davon. Die Person konnte durch die Zeugen wie folgt beschrieben werden: deutschsprechend, ca. 40 Jahre alt, 170 cm groß, braune Haare, schwarze Stoffhose, schwarzer Kapuzenpullover mit einem auffälligen weißen Muster. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst negativ. Unter anderem aufgrund der sehr guten Täterbeschreibung ergab sich dann ein Anfangsverdacht gegen einen 45jährigen bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Rendsburger. Dieser Anfangsverdacht konnte noch am 10.05.21 durch verschiedene kriminalpolizeilichen Ermittlungen konkretisiert werden. Durch die Staatsanwaltschaft Kiel wurde am 11.05.21 ein Haftbefehl beantragt. Dieser wurde durch das Amtsgericht Rendsburg erlassen. Der Tatverdächtige wurde noch am 11.05.21 durch die Polizei festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

