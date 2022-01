Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pkw Diebstahl

Hochsauerlandkreis (ots)

Eslohe

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter ein Auto in Eslohe-Sallinghausen. Das Fahrzeug war vor dem Haus geparkt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

