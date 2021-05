Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Unfallverursacher nach Alleinunfall flüchtig

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet derzeit nach einem bislang noch unbekannten Mann, der am Freitagvormittag (07.05.2021) mit seinem Mercedes gegen einen Ampelmast auf der Provinzialstraße gefahren ist und anschließend zu Fuß von der Unfallstelle flüchtete.

Zur Unfallzeit gegen 11:25 Uhr befuhr der junge Mann in einem schwarzen Mercedes den Schieffelingsweg in Richtung Provinzialstraße. Nach Zeugenangaben soll er zunächst bei einem Überholmanöver mit stark überhöhter Geschwindigkeit einen Pkw und einen Linienbus gefährdet haben, ehe er bei dem Versuch, nach links in die Provinzialstraße einzubiegen, eine Verkehrsinsel überfuhr und mit einem Ampelmast kollidierte. Der Fahrzeugführer soll nach dem Zusammenprall ausgestiegen und über den Flodelingsweg davongelaufen sein. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zu seiner Feststellung. Er kann wie folgend beschrieben werden:

Etwa 25 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - gepflegtes Erscheinungsbild - schwarze Haare (an den Seiten kürzer) und schwarzer, kurz geschnittener und gepflegter Vollbart - bekleidet mit einer dunklen Hose und einem braunen Oberteil, möglicherweise auch noch einer Jacke oder Weste.

Der Pkw des Mannes wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Autofahrer oder zum Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail unter VK2.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell