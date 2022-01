Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit betrunkenem Rollerfahrer

Hochsauerlandkreis (ots)

Marsberg

Der 16 jährige Fahrer eines Motorrollers stürzte am Freitagabend gegen 22:50 Uhr auf einem Feldweg an der Heddinghauser Straße. Die herbeigerufenen Polizisten konnten feststellen, dass er betrunken war. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es besteht keine Lebensgefahr. Sein ebenfalls 16 jähriger Beifahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

