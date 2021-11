Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 30-Jährige wird Opfer von falschen Polizeibeamten

Ludwigshafen (ots)

Am 29.11.2021, gegen 22:30 Uhr, meldete eine 30-Jährige der Polizei über Notruf, dass sie soeben von falschen Polizeibeamten aufgesucht worden sei. Die Polizeibeamten fuhren sofort zu der Wohnung am Carl-Wurster-Platz, konnten die vermeintlichen Polizeibeamten aber nicht mehr antreffen. Die 30-Jährige erklärte, dass eine Frau und ein Mann in ziviler Kleidung bei ihr geklopft hätten und sich als Polizei ausgegeben hätten. Als die 30-Jährige daraufhin die Tür geöffnet habe, hätten die beiden Fremden direkt die Wohnung betreten und gesagt, dass man das IPad suche, mit dem sie jemanden über Facebook mit dem Leben bedroht habe. Als die 30-Jährige erklärte, dass sie kein IPad habe, nur ein Smartphone, musste sie es der vermeintlichen Polizistin aushändigen, die es entgegennahm und erklärte, dass es sichergestellt werden müsste. Anschließend sagten die falschen Polizeibeamten, sie würden mit Diensthunden zurück kehren, um die Wohnung zu durchsuchen. Dann gingen sie und kamen nicht wieder. Ein Nachbar erklärte, dass er den beiden Unbekannten im Fahrstuhl begegnet sei und sie mit ihm den Fahrstuhl verlassen hätten.

Die Täterin hatte blonde Haare mit Pferdeschwanz und Pony. Sie trug eine graue Jogginghose sowie Turnschuhe und hatte eine Art "Schutzweste" unter ihrer Jacke.

Der unbekannte männliche Begleiter trug eine Mütze und eine Weste unter der Jacke mit Security Aufschrift. Ein Nachbar wurde auf den Vorfall im Nachgang aufmerksam und gab an, dass die beiden Personen mit ihm im Fahrstuhl gewesen seien und mit ihm den Fahrstuhl verlassen hätten.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den beiden vermeintlichen Polizeibeamten machen kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell